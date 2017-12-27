В Ужгороді поліцейські ганялися за водієм з пістолетом. ВІДЕО
В Ужгороді поліцейські ганялися за водієм з пістолетом. ВІДЕО
З самого ранку поганятися за водієм довелося патрульним Ужгорода. Тікав від них кермувальник не з проста - роз’їжджав містом зі зброєю. Подробиці у сюжеті.
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