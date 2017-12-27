У Харкові вибухнула автівка. Поліція підозрює підрив ВІДЕО

Від вибуху постраждала передня частина позашляховика. Правоохоронці встановили – хтось прикріпив до нього вибуховий пристрої. Постраждали також і сусідні автівки, що стояли на парковці. Вибухова хвиля зачепила ще сім машин. Людей поряд не було…