У Харкові вибухнула автівка. Поліція підозрює підрив ВІДЕО

У Харкові вибухнула автівка. Поліція підозрює підрив ВІДЕО

06:30 27.12.2017

Від вибуху постраждала передня частина позашляховика. Правоохоронці встановили – хтось прикріпив до нього вибуховий пристрої. Постраждали також і сусідні автівки, що стояли на парковці. Вибухова хвиля зачепила ще сім машин. Людей поряд не було…

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Дніпрі поліцейські затримали наркодилера. ВІДЕО
У Дніпрі поліцейські затримали наркодилера. ВІДЕО
27.12.2017 | 08:00
Поліція Києва розкрила серію вбивств у дачному секторі. ВІДЕО
Поліція Києва розкрила серію вбивств у дачному секторі. ВІДЕО
27.12.2017 | 07:40
В Одесі п’яна чиновниця покрила патрульних відбірними матюками. ВІДЕО
27.12.2017 | 07:20
У Львові від вогню врятували 30 жителів багатоповерхівки. ВІДЕО
У Львові від вогню врятували 30 жителів багатоповерхівки. ВІДЕО
27.12.2017 | 07:00
В Ужгороді поліцейські ганялися за водієм з пістолетом. ВІДЕО
В Ужгороді поліцейські ганялися за водієм з пістолетом. ВІДЕО
27.12.2017 | 06:45
У Харкові вибухнула автівка. ВІДЕО
У Харкові вибухнула автівка. Поліція підозрює підрив ВІДЕО
27.12.2017 | 06:30
Адвокати Небесної Сотні закликають Петра Порошенка не ліквідовувати районні суди. ВІДЕО
27.12.2017 | 06:15
У Миколаєві пожежні врятували столярну майстерню від вогню. ВІДЕО
У Миколаєві пожежні врятували столярну майстерню від вогню. ВІДЕО
27.12.2017 | 03:00
На Львівщині рятувальники ліквідували сильну пожежу в будівлі автосервісу. ВІДЕО
На Львівщині рятувальники ліквідували сильну пожежу в будівлі автосервісу. ВІДЕО
27.12.2017 | 02:00
В Івано-Франківську товариші врятували життя незнайомцю. ВІДЕО
В Івано-Франківську товариші врятували життя незнайомцю. ВІДЕО
26.12.2017 | 23:15
Активісти громадської організації провели опитування стосовно порушень ПДР. ВІДЕО
Активісти громадської організації провели опитування стосовно порушень ПДР. ВІДЕО
26.12.2017 | 22:45
Затримали ймовірних вбивць екс-директора «Укрспирту» Віктора Панкова. ВІДЕО
Затримали ймовірних вбивць екс-директора «Укрспирту» Віктора Панкова. ВІДЕО
26.12.2017 | 22:15
На Київщині водій під кайфом збив матір з дітьми. ВІДЕО
На Київщині водій під кайфом збив матір з дітьми. ВІДЕО
26.12.2017 | 21:45
У Рівненській області під потяг потрапила жінка. ВІДЕО
У Рівненській області під потяг потрапила жінка. ВІДЕО
26.12.2017 | 20:45
У Маріуполі зіткнулись дві вантажівки. Одна вилетіла на зупинку… ВІДЕО
У Маріуполі зіткнулись дві вантажівки. Одна вилетіла на зупинку… ВІДЕО
26.12.2017 | 20:20
У Києві в магазині на Хрещатику вкрали 33 хутряні шуби. ВІДЕО
У Києві в магазині на Хрещатику вкрали 33 хутряні шуби. ВІДЕО
26.12.2017 | 20:10

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Підводні камені реінтеграції окупованої частини Донбасу
15.12.2017
Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
Казус Саакашвілі: політики вбивають право
13.12.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Чи містять плівки Саакашвілі докази злочину?
06.12.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.