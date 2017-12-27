Робітники заводу другий день поспіль перекривають дорогу у Миколаєві. ВІДЕО
Робітники заводу другий день поспіль перекривають дорогу у Миколаєві. ВІДЕО
Близько сотні миколаївців зібралося прямо на пішохідному переході на вулиці Великій Морській і ходили по ньому туди-сюди, блокуючи дорожній рух. Через це у місті утворилися серйозні затори, більше того, на в’їзді у Миколаїв черга з автівок довжиною сягнула близько п’яти кілометрів.
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