Обмін полоненими: як бранці з окупованих територій поверталися додому. ВІДЕО

Лінія розмежування. Неподалік місто Горлівка. Донецька область. Вся увага прикута до контрольного пункту пропуску «Майорське». Тут успішно пройшов обмін полоненими. В Україну вже повернулися 74 незаконно затриманих українців. При тому, деякі люди зі списку бойовиків взагалі не захотіли повертатися на окуповані території. Подробиці у сюжеті.