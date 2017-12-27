Обмін полоненими: як бранці з окупованих територій поверталися додому. ВІДЕО
Обмін полоненими: як бранці з окупованих територій поверталися додому. ВІДЕО
Лінія розмежування. Неподалік місто Горлівка. Донецька область. Вся увага прикута до контрольного пункту пропуску «Майорське». Тут успішно пройшов обмін полоненими. В Україну вже повернулися 74 незаконно затриманих українців. При тому, деякі люди зі списку бойовиків взагалі не захотіли повертатися на окуповані території. Подробиці у сюжеті.
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