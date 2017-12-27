У Луцьку п’яний водій на швидкості влетів у паркан. ВІДЕО

У Луцьку на вулиці Гнідавській сталась ДТП. Дорогою їхав «Москвич». Водій не впоравшись із керуванням влетів у паркан приватного будинку. На місце приїхали поліцейські. Провели з водієм тест на сп’яніння. Драгер показав більше 2 проміле. А це у 10 разів більше за норму.

І не тільки це…також в огляді ДТП дивіться:

У Чернівцях водій, порушивши правила, тікав від поліцейських…

В Ужгороді водійка-новачок влетіла в прилавок з продуктами…

На Київщині чоловік намагався стягнути з фури свиню.