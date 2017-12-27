В Києві у дворі загорілися дві автівки. ВІДЕО
В Києві у дворі загорілися дві автівки. ВІДЕО
Пожежу із своїх вікон відзняли випадкові свідки. В решті решт, два автомобілі згоріли майже повністю. Через що сталося займання поки невідомо. Але очевидці припускають – ймовірно це був підпал…
І не лише це в огляді надзвичайних подій…
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