Transparency International закликає Петра Порошенка відкликати свій законопроект. ВІДЕО
Transparency International закликає Петра Порошенка відкликати свій законопроект. ВІДЕО
7 грудня Петро Порошенко поставив парламенту ультиматум – або народні депутати таки спроможуться внести до Верховної Ради законопроект про Вищий антикорупційний суд, або він сам це зробить. Народні обранці прохання не виконали. І от 22 грудня Президент виконав свою обіцянку - на сайті Верховної ради з’явився новий законопроект 7441. Та його вже встигли розкритикувати. Зокрема, міжнародна організація Transparency International звернулася до Президента із заявою відкликати документ.
|
27.12.2017 | 23:15
|
27.12.2017 | 22:45
|
27.12.2017 | 22:15
|
27.12.2017 | 21:45
|
27.12.2017 | 21:15
|
27.12.2017 | 20:45
|
27.12.2017 | 20:15
|
27.12.2017 | 19:50
|
27.12.2017 | 19:15
|
27.12.2017 | 08:00
|
27.12.2017 | 07:40
|
27.12.2017 | 07:20
|
27.12.2017 | 07:00
|
27.12.2017 | 06:45
|
27.12.2017 | 06:30
|
27.12.2017 | 06:15
-
- 1 з 922
- ››