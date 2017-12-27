Transparency International закликає Петра Порошенка відкликати свій законопроект. ВІДЕО

7 грудня Петро Порошенко поставив парламенту ультиматум – або народні депутати таки спроможуться внести до Верховної Ради законопроект про Вищий антикорупційний суд, або він сам це зробить. Народні обранці прохання не виконали. І от 22 грудня Президент виконав свою обіцянку - на сайті Верховної ради з’явився новий законопроект 7441. Та його вже встигли розкритикувати. Зокрема, міжнародна організація Transparency International звернулася до Президента із заявою відкликати документ.