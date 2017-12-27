Всеукраїнська громадська організація Магнолія відзначає 12 років своєї роботи. ВІДЕО

27 грудня, 2005 року почалось існування Всеукраїнської громадської організації «Магнолія». Сьогодні організації виповнюється вже 12 років. І надзвичайно плідним став 2017 рік. Крок за кроком члени ВГО Магнолія долали нові бар’єри. І робили життя українських дітей безпечнішим.