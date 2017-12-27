Всеукраїнська громадська організація Магнолія відзначає 12 років своєї роботи. ВІДЕО
Всеукраїнська громадська організація Магнолія відзначає 12 років своєї роботи. ВІДЕО
27 грудня, 2005 року почалось існування Всеукраїнської громадської організації «Магнолія». Сьогодні організації виповнюється вже 12 років. І надзвичайно плідним став 2017 рік. Крок за кроком члени ВГО Магнолія долали нові бар’єри. І робили життя українських дітей безпечнішим.
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