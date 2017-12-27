Українці найбільшим досягненням 2017 року вважають «безвіз» - соціологічне дослідження. ВІДЕО
Українці найбільшим досягненням 2017 року вважають «безвіз» - соціологічне дослідження. ВІДЕО
Українці переважно позитивно оцінюють реформи, що повільно, але втілюються в нашій державі. Вірять у міць і незламність армії, пишаються патріотизмом волонтерів. Разом з тим, близько 70% опитаних вважає, що Україна поки рухається в неправильному напрямку.
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