Українці найбільшим досягненням 2017 року вважають «безвіз» - соціологічне дослідження. ВІДЕО

Українці переважно позитивно оцінюють реформи, що повільно, але втілюються в нашій державі. Вірять у міць і незламність армії, пишаються патріотизмом волонтерів. Разом з тим, близько 70% опитаних вважає, що Україна поки рухається в неправильному напрямку.