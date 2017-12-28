Легковик «Убер» влетів під фуру на Жулянському мосту у Києві. ВІДЕО

Легковик «Убер» влетів під фуру на Жулянському мосту у Києві. ВІДЕО

07:20 28.12.2017

На Жулянському мосту у бік Одеської площі таксі Хюндай на швидкості влетіло у стоячу фуру. Патрульні не роблять остаточних висновків, але попередньо цілий комплекс порушень правил дорожнього руху приписують кермувальнику таксі. Мовляв дуже поспішав. 

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