Біометричний контроль на українських кордонах не стосуватиметься кримчан. ВІДЕО

Біометричний контроль на українських кордонах не стосуватиметься громадян України що проживають в Криму. Нагадаємо, з 1 січня в Україні запроваджують перевірку біометричних даних на кордоні. і громадяни країн, які становлять ризики для України, мають перетинати кордон за біометричними паспортами або ж у них братимуть біометричні дані на кордоні. Деякі експерти висловлювали занепокоєння, мовляв, подібна ситуація негативно позначиться на жителях анексованого Криму. А Росія обов'язково зробить крок у відповідь.