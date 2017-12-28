Біометричний контроль на українських кордонах не стосуватиметься кримчан. ВІДЕО
Біометричний контроль на українських кордонах не стосуватиметься кримчан. ВІДЕО
Біометричний контроль на українських кордонах не стосуватиметься громадян України що проживають в Криму. Нагадаємо, з 1 січня в Україні запроваджують перевірку біометричних даних на кордоні. і громадяни країн, які становлять ризики для України, мають перетинати кордон за біометричними паспортами або ж у них братимуть біометричні дані на кордоні. Деякі експерти висловлювали занепокоєння, мовляв, подібна ситуація негативно позначиться на жителях анексованого Криму. А Росія обов'язково зробить крок у відповідь.
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