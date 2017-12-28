Сину Арсена Авакова змінили міру запобіжного заходу. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Сину Арсена Авакова змінили міру запобіжного заходу. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
«Справа рюкзаків». Солом’янський районний суд Києва вирішив зняти електронний браслет та повернути закордонний паспорт сину Арсена Авакова - Олександру. Його зобов’язали лише повідомляти про зміну місця проживання та у разі потреби приходити до слідчого. Що ж до колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та харківського підприємця Володимира Литвина їм запобіжний захід ще не переобирали, - повідомили у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Днями відбудуться судові засідання.
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