Сину Арсена Авакова змінили міру запобіжного заходу. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

«Справа рюкзаків». Солом’янський районний суд Києва вирішив зняти електронний браслет та повернути закордонний паспорт сину Арсена Авакова - Олександру. Його зобов’язали лише повідомляти про зміну місця проживання та у разі потреби приходити до слідчого. Що ж до колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та харківського підприємця Володимира Литвина їм запобіжний захід ще не переобирали, - повідомили у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Днями відбудуться судові засідання.