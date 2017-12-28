У Києві Škoda влетіла в МАФ. Постраждала дитина. ВІДЕО
У Києві Škoda влетіла в МАФ. Постраждала дитина. ВІДЕО
У Києві водій на автомобілі Шкода влетів у МАФ. Сталось це вдень на вулиці Кустанайській. За попередніми даними водій шкоди їхав дуже дивно.
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