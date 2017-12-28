В Одесі затримали іноземного зловмисника. ВІДЕО
В Одесі затримали іноземного зловмисника. ВІДЕО
В місті біля моря гастролер поводив себе доволі зухвало – його підозрюють в озброєному нападі на фінансову компанію. Правоохоронці розповідають – якось іноземець зайшов до установи, яка розташована в центрі міста. Погрожуючи пістолетом почав вимагати гроші…
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