У Дніпрі чоловік у журналістів вкрав кавоварку. ВІДЕО
У Дніпрі чоловік у журналістів вкрав кавоварку. ВІДЕО
Історію, яка сталася у Дніпрі можна назвати комічною. Там невідомий увірвався до офісу редакції міського сайту. Звісно – хотів збагатитися за чужий рахунок…
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