У Києві чоловік вдарив ножем свого пасинка. ВІДЕО
У Києві чоловік вдарив ножем свого пасинка. ВІДЕО
Кримінальне проведення відкрили за фактом – умисного нанесення тяжкого тілесного ушкодження.
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