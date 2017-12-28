У Львові вночі горів житловий будинок. ВІДЕО
У Львові вночі горів житловий будинок. ВІДЕО
Все сталося о другій годині – загорівся одноповерховий будинок по вулиці Ожешко. Рятувальники були на місці за лічені хвилини. На щастя, встигли вчасно і зуміли приборкати полум’я і не дати йому розповсюдитися далі.
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