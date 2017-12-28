У Чернівцях водій, порушивши правила, тікав від поліцейських. ВІДЕО

У Чернівцях водій на БМВ вирішив втекти від поліцейських. На вулиці Героїв Майдану патрульні помітили БМВ із забрудненими та неосвітленими номерними знаками. Тож вирішили зупинити авто. Та водій повів себе вкрай дивно.