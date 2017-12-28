Київська поліція повідомила подробиці вбивства 40-річної жінки. ВІДЕО

Тіло жінки із ножовими пораненнями виявила сусідка, яка й викликала поліцію. За фактом події розпочато кримінальне провадження.

Близько 21-ї години до чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення місцевої мешканки про те, що у квартирі будинку на вулиці Курнатовського вона виявила мертву 40-річну сусідку. На виклик прибула слідчо-оперативна група та керівництво територіального управління поліції.

Як повідомив начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін, у помешканні правоохоронці виявили тіло жінки із ознаками насильницької смерті. Також у квартирі знаходився чоловік, із яким останнім часом потерпіла співмешкала. Він знаходився у стані сильного алкогольного сп’яніння, тож пояснити будь-що не зміг.

«Сусіди розповіли, що подружжя зловживало алкогольними напоями. До застіль часто долучалися двоє місцевих товаришів, які того вечора також відпочивали із ними. Про те, що сталося, сусідка дізналася від співмешканця загиблої, який прийшов до неї викликати поліцію», - зазначив правоохоронець.

Тіло жінки направлено на судово-медичну експертизу. Інших учасників застілля встановили та доставили до районного управління поліції для надання показів. Що та за яких обставин відбувалося у квартирі, поліцейські з’ясували, коли опитали знайомих, із якими пили господарі квартири. Один із чоловіків зізнався, що саме він наніс жінці смертельні травми. Тож його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Чоловік – місцевий мешканець, 1974 року народження, який раніше був судимий за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. За фактом умисного вбивства розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України. Із затриманим спілкуються слідчі, досудове розслідування триває. За вбивство жінки йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі», - додав Олександр Кузьмін.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві