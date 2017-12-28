На Буковині справу про перешкоджання журналістській діяльності передано до суду. ВІДЕО

На Буковині справу про перешкоджання журналістській діяльності передано до суду. ВІДЕО

10:00 28.12.2017

У Чернівецькій області працівники Заставнівського відділення поліції довели провину жителя Репужинців, котрий перешкоджав знімальній групі телеканалу «Чернівецький промінь» здійснювати професійну діяльність. Міру покарання за вчинення даного правопорушення визначатиме районний суд.

Повідомлення про перешкоджання роботі журналістів надійшло до поліції 5 липня цього року. Виїхавши на місце інциденту, слідчо-оперативна група Заставнівського відділення поліції встановила, що 47-річний житель села Репужинців дійсно намагався припинити знімальний процес і погрожував працівникам телеканалу фізичною розправою. Користуючись авторитетом серед односельців, зловмисник залучив до своїх протиправних дій місцевих активістів і жителів села.

6 липня за даним фактом Прокуратура Чернівецької області внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. Крім цього, було відкрито кримінальні провадження щодо побиття активістів під час вказаного інциденту.

Оскільки в сутичці і в перешкоджанні роботі знімальної групи брала участь велика кількість людей, слідчим довелося докласти багато зусиль, щоб з’ясувати всі обставини правопорушення та протиправність дій його учасників.

Як зазначив начальник Заставнівського відділення поліції Петро Токар, довести провину порушника вдалося завдяки повній відеофіксації його дій. Це дало змогу чітко встановити, що йдеться саме про перешкоджання професійній діяльності журналістів, а не будь-яке інше адміністративне правопорушення.

Винній особі оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. Підозрюваний визнав провину та пояснив свою поведінку імпульсивним збудженням, оскільки вважав дану відеозйомку несанкціонованою. Вказане кримінальне провадження направлено до Заставнівського районного суду.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області

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