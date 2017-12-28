У Києві легковик влетів у кіоск, постраждала маленька дитина. ВІДЕО

Виклик на дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Кустанайській надійшов до поліції напередодні, близько 13:00 години. На місце аварії виїхали патрульна поліції та слідчо-оперативна група.

На цей час попередньо встановлено, що водій автомобіля «Шкода» не впорався із керуванням і в’їхав у кіоск. У результаті постраждала трирічна дитина, яка із батьками знаходилася у МАФі – із забоями, порізами та підозрою на закриту черепно-мозкову травму дівчинку забрала швидка до лікарні.

Водія «Шкоди» поліцейські доправили до медичного фахівця для встановлення ступеню алкогольного сп’яніння.

На місці автопригоди працювала слідчо-оперативна група, яка провела огляд, опитала свідків та очевидців, встановила наявність записів камер відео спостереження.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві