Київська поліція розшукує грабіжника, який побив та порізав продавчиню. ВІДЕО

Ввечері до чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про те, що у приміщенні продуктового магазину знаходиться поранена продавчиня. На момент прибуття слідчо-оперативної групи потерпілу забрала «швидка».

За попереднім діагнозом лікарів, у жінки численні різані рани обличчя, шиї та рук, забої тіла та струс головного мозку. Зараз 41-річна постраждала знаходиться в реанімації під наглядом лікарів.

На місці події правоохоронці з’ясували, що невідомий зайшов у магазин під виглядом покупця та з ножем напав на продавця.

Після побиття та отриманих ножових поранень жінка знепритомніла, а зловмисник забрав із каси гроші та втік у невідомому напрямку.

Прикмети розбійника: одягнений у темну куртку з капюшоном; вік приблизно 35-40 років, повної статури, зріст близько 180-190 см.

За даним фактом слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи, спрямовані на з’ясування усіх обставин події та затримання особи, причетної до скоєння тяжкого злочину.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві