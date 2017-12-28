Київська поліція розшукує грабіжника, який побив та порізав продавчиню. ВІДЕО
Київська поліція розшукує грабіжника, який побив та порізав продавчиню. ВІДЕО
Ввечері до чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про те, що у приміщенні продуктового магазину знаходиться поранена продавчиня. На момент прибуття слідчо-оперативної групи потерпілу забрала «швидка».
За попереднім діагнозом лікарів, у жінки численні різані рани обличчя, шиї та рук, забої тіла та струс головного мозку. Зараз 41-річна постраждала знаходиться в реанімації під наглядом лікарів.
На місці події правоохоронці з’ясували, що невідомий зайшов у магазин під виглядом покупця та з ножем напав на продавця.
Після побиття та отриманих ножових поранень жінка знепритомніла, а зловмисник забрав із каси гроші та втік у невідомому напрямку.
Прикмети розбійника: одягнений у темну куртку з капюшоном; вік приблизно 35-40 років, повної статури, зріст близько 180-190 см.
За даним фактом слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи, спрямовані на з’ясування усіх обставин події та затримання особи, причетної до скоєння тяжкого злочину.
За матеріалами ВК ГУНП у Києві
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