Миколаївські поліцейські затримали банду рецидивістів аж в Одесі. ВІДЕО

Завдяки тривалій наполегливій праці співробітників Управління карного розшуку, Вознесенського відділу поліції із залученням спецпризначенців Управління Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) ГУНП в Миколаївській області розкритий резонансний злочин – розбій, вчинений групою осіб у Вознесенському районі.

У результаті ряду оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, у м. Одеса поліцейські затримали двох злочинців, які обґрунтовано підозрюються у скоєнні розбійного нападу. Наразі зловмисникам обрано міру запобіжного заходу у вигляді арешту. Особа та місцезнаходження ще одного співучасника злочину встановлюється.

8 листопада повідомлялось про те, що вранці до Вознесенського відділу поліції надійшло повідомлення про скоєння злочину від 35-річного заявника – мешканця м.Южноукраїнськ. Чоловік розповів, що близько 6:00 він рухався на автомобілі у напрямку обласного центру з метою купівлі нового транспортного засобу. Разом із заявником у автомобілі перебувало ще двоє чоловіків, один з яких – працівник станції технічного обслуговування (СТО). Напередодні потерпілий домовився із спеціалістом із СТО про те, що візьме його з собою для консультації та огляду нового авто.

Коли чоловіки проїжджали повз лісосмугу поблизу с. Новогригорівка Вознесенського району, працівник СТО попросив заявника терміново зробити зупинку, посилаючись на те, що почуває себе кепсько та потребує вийти з автомобіля. Коли чоловік зник у хащах лісонасаджень, до автомобіля заявника підбігли троє невідомих чоловіків у балаклавах. Погрожуючи застосуванням сили та тримаючи в руках зброю, нападники відібрали барсетку водія, у якій знаходилось 17 тисяч гривень. Не знайшовши інших коштів, зловмисники зникли з місця скоєння злочину.

Правоохоронцями було розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 187 КК України «Розбій» та проводились слідчо-оперативні заходи, направлені на встановлення та затримання злочинців.

Cпівробітники Управління карного розшуку, Вознесенського відділу поліції із залученням спецпризначенців Управління Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) ГУНП в Миколаївській області за обґрунтованою підозрою у вчиненні кримінального правопорушення затримали двох вже раніше судимих за скоєння майнових злочинів мешканців м. Одеси 25-ти та 41-го років.

Встановлено, що, перебуваючи у дружніх стосунках, чоловіки згодились на пропозицію 33-річного працівника СТО м. Южноукраїнськ відібрати грошові кошти, та розробили детальний план дій. Домовившись про те, що прибудуть на Миколаївщину заздалегідь, та чекатимуть в обумовленому місці, зловмисники були напоготові, та лише чекали допоки автомобіль зупиниться, і з нього вийде їхній наводчик. Не знайшовши певної суми у валюті, зловмисники забрали лише 17 тисяч гривень та зникли з місця події.

Встановивши місце знаходження нападників та зібравши достатню доказову базу злочинної діяльності спільників-одеситів, з отриманими судовими ухвалами поліцейські спільно із співробітниками прокуратури провели санкціоновані обшуки за місцями мешкання фігурантів. Під час спецоперації був виявлений пістолет, яким погрожували зловмисники.

Наразі обом затриманим інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України «Розбій». Їм повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді арешту.

Під час слідства будуть встановлені ролі і ступінь вини кожного підозрюваного, а також затриманих перевірятимуть на причетність до скоєння аналогічних правопорушень на території Миколаївської та інших областей. Особа та місцезнаходження ще одного співучасника злочину встановлюється.

Підозрюваним загрожує до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області