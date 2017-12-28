У Києві зловмисник аби дістатися до каси мало не вбив продавчиню. ВІДЕО
У Києві зловмисник аби дістатися до каси мало не вбив продавчиню. ВІДЕО
Жорстокий злочин сколихнув столицю. Аби дістатися до каси магазину зловмисник мало не вбив продавчиню. В Оболонському районі місцевий житель, як зазвичай рушив за продуктами до невеличкого магазину на першому поверсі багатоповерхівки. Та, відчинивши двері, він замість традиційного вітання продавця і товарів, побачив по-справжньому моторошну картину. На підлозі у калюжі крові лежала жінка. Більше у сюжеті.
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