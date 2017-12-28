Мотоцикліст з пасажиром протаранив Мерседес, а потім маршрутку. Є постраждалі. ВІДЕО
Мотоцикліст з пасажиром протаранив Мерседес, а потім маршрутку. Є постраждалі. ВІДЕО
Близько опівночі на вулиці Набережно-Хрещатицькій у Києві мотоцикліст попередньо на високій швидкості маневрував поміж автомобілів. Пілот та його пасажир, з’ясувалося згодом, дуже поспішали в аеропорт. Але як не квапилися, вчасно не доїхали. Натомість спровокували серйозну подвійну аварію.
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