У Дніпрі вибухнула граната. ВІДЕО
У Дніпрі вибухнула граната. ВІДЕО
На щастя під наглядом вибухотехніків. Вони обстежили боєприпас, вивезли на полігон та знешкодили. Гранату довелось знешкоджувати, бо її буквально на смітнику по вулиці Болгарській знайшов місцевий житель. І одразу повідомив про небезпечну знахідку поліцейських.
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