У Дніпрі вантажівка DAF наїхала на легковик Chevrolet. ВІДЕО

Дніпро. Вулиця Березинська. Саме тут увечері сталась ДТП. Учасники якої вантажівка ДАФ та легковик Шевроле. А сталось все ось як. За словами водія вантажівки, він їхав вулицею, аж раптом перед ним вискочила Газель. А за нею – Шевроле. І він, мовляв, не помітив легковик і врізався в нього. Та от кермувальник Шевроле обурений. Адже переконаний, що його не можна було не побачити. І тут між водіями почалась справжня перепалка.

І не тільки це…також в огляді ДТП дивіться:

У Вінниці легковик та вантажівка не поділили дорогу…

Автопогоня: у Львові поліцейські затримали п’яного водія…

У Вінниці два товариші на Мерсі хотіли втекти від поліції.