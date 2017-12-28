У Дніпрі вантажівка DAF наїхала на легковик Chevrolet. ВІДЕО
У Дніпрі вантажівка DAF наїхала на легковик Chevrolet. ВІДЕО
Дніпро. Вулиця Березинська. Саме тут увечері сталась ДТП. Учасники якої вантажівка ДАФ та легковик Шевроле. А сталось все ось як. За словами водія вантажівки, він їхав вулицею, аж раптом перед ним вискочила Газель. А за нею – Шевроле. І він, мовляв, не помітив легковик і врізався в нього. Та от кермувальник Шевроле обурений. Адже переконаний, що його не можна було не побачити. І тут між водіями почалась справжня перепалка.
І не тільки це…також в огляді ДТП дивіться:
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