У Генеральній прокуратурі оскаржать вирок щодо Юрія Крисіна. ВІДЕО

У Генеральній прокуратурі оскаржать вирок щодо Юрія Крисіна. ВІДЕО

21:45 28.12.2017

Відбувся суд над фігурантом справи по вбивству журналіста В'ячеслава Веремія. Юрія Крисіна засудили до чотирьох років позбавлення волі умовно. Суддя розцінив як пом'якшувальні обставини — каяття Крисіна, двох його малолітніх дітей та позитивну характеристику за місцем роботи чоловіка. 25 грудня такий вирок виніс суддя Шевченківського районного суду Києва на закритому судовому засіданні. Громадськість обурена таким рішенням суду.

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