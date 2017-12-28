Національна спілка журналістів вимагає розслідувати напад на репортера «Магнолії-ТВ». ВІДЕО
Національна спілка журналістів вимагає розслідувати напад на репортера «Магнолії-ТВ». ВІДЕО
Напади на журналістів у нашій країні поки що не рідкість. Днями ми розповідали, як уже вдруге постраждала, власне, і наша репортер Анастасія Березій. Журналістка знімала чергову ДТП, та от своєрідна команда підтримки кермувальника машини взялася всіляко перешкоджати її роботі. Зрештою один із чоловіків схопив і викинув мікрофон дівчини з мосту. Та це лише половина історії. Найбільше вражає те, що все це відбувалося на очах патрульних поліцейських. Анастасія неодноразово звертала їхню увагу на перешкоджання своїй роботі, та жодної реакції з боку правоохоронців не було. Вони ніби навмисно не помічали того, що відбувається навколо. Таке нахабне ігнорування та бездіяльність поліцейських вже обурила й керівництво Національної спілки журналістів.
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