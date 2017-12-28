Напередодні свят залізничники погрожують зупинити рух поїздів. ВІДЕО
Напередодні свят залізничники погрожують зупинити рух поїздів. ВІДЕО
«Підвищити зарплату, інакше зупиниться рух поїздів!» З такою умовою залізничники запустили акцію протесту у «Facebook». Звичайні робітники: машиністи, ремонтники, чергові на станціях, регулювальники швидкості вже не знали як достукатися до чиновників «Укрзалізниці». Використали останній шанс – силу соціальних мереж.
І не лише це… Також в «Огляді соціальних мереж»:
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