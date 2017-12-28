Сервісний центр МВС запустить онлайн-кабінет для кожного водія. ВІДЕО
Сервісний центр МВС запустить онлайн-кабінет для кожного водія. ВІДЕО
Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ остаточно витіснили старі корумповані МРЕВ. Примітно, що з цього року оформити посвідчення водія, зареєструвати авто, замовити номерні знаки можуть не лише жителі великих міст, але і віддалених містечок, сіл та селищ. Для зручності людей запустили виїзні мобільні сервісні центри МВС. А вже у 2018 році кожен водій матиме свій персональний діджитал-кабінет.
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