Сервісний центр МВС запустить онлайн-кабінет для кожного водія. ВІДЕО

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ остаточно витіснили старі корумповані МРЕВ. Примітно, що з цього року оформити посвідчення водія, зареєструвати авто, замовити номерні знаки можуть не лише жителі великих міст, але і віддалених містечок, сіл та селищ. Для зручності людей запустили виїзні мобільні сервісні центри МВС. А вже у 2018 році кожен водій матиме свій персональний діджитал-кабінет.