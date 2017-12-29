У Тернопільській області із магазина жінки поцупили косметику. ВІДЕО
У Тернопільській області із магазина жінки поцупили косметику. ВІДЕО
На касі не затримувалися, із вкраденим пішли одразу на вулицю. Але камери відео спостереження їх зафіксували. Тепер місцеві правоохоронці їх розшукують.
|
29.12.2017 | 07:00
|
29.12.2017 | 06:45
|
29.12.2017 | 06:30
|
28.12.2017 | 23:30
|
28.12.2017 | 23:15
|
28.12.2017 | 22:45
|
28.12.2017 | 22:15
|
28.12.2017 | 21:45
|
28.12.2017 | 21:15
|
28.12.2017 | 20:45
|
28.12.2017 | 20:15
|
28.12.2017 | 20:00
|
28.12.2017 | 19:45
|
28.12.2017 | 12:10
|
28.12.2017 | 11:55
|
28.12.2017 | 10:20
-
- 1 з 924
- ››