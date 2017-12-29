У Києві хлопець вчинив дебош та назвав поліцейського своїм слугою. ВІДЕО

Біля одного із магазинчиків поліцейські примітили, м’яко кажучи, нетверезу компанію. Хлопці ще й самі до них підходили. Згодом правоохоронці побачили, як молоді люди посунули до автомобіля «БМВ» на іноземних номерах та виїхали на дорогу. А вже за мить порушили правила дорожнього руху – перетнули подвійну суцільну смугу. Патрульні рушили за ними, увімкнули червоні проблискові маячки – вимогу зупинитися. Натомість водій «БМВ» вдарив по педалі газу і чимдуж вскочив у двір сусідньої вулиці. Більше у сюжеті.