У Києві хлопець вчинив дебош та назвав поліцейського своїм слугою. ВІДЕО
У Києві хлопець вчинив дебош та назвав поліцейського своїм слугою. ВІДЕО
Біля одного із магазинчиків поліцейські примітили, м’яко кажучи, нетверезу компанію. Хлопці ще й самі до них підходили. Згодом правоохоронці побачили, як молоді люди посунули до автомобіля «БМВ» на іноземних номерах та виїхали на дорогу. А вже за мить порушили правила дорожнього руху – перетнули подвійну суцільну смугу. Патрульні рушили за ними, увімкнули червоні проблискові маячки – вимогу зупинитися. Натомість водій «БМВ» вдарив по педалі газу і чимдуж вскочив у двір сусідньої вулиці. Більше у сюжеті.
|
29.12.2017 | 07:00
|
29.12.2017 | 06:45
|
29.12.2017 | 06:30
|
28.12.2017 | 23:30
|
28.12.2017 | 23:15
|
28.12.2017 | 22:45
|
28.12.2017 | 22:15
|
28.12.2017 | 21:45
|
28.12.2017 | 21:15
|
28.12.2017 | 20:45
|
28.12.2017 | 20:15
|
28.12.2017 | 20:00
|
28.12.2017 | 19:45
|
28.12.2017 | 12:10
|
28.12.2017 | 11:55
|
28.12.2017 | 10:20
-
- 1 з 924
- ››