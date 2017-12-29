У Львові затримали п’яних поліцейських із Луцька. ВІДЕО

Ще вдень, ставлячи власну автівку на парковку, жінка звернула увагу, що поруч розташувався службовий автомобіль поліції. Ні всередині, ні біля машини нікого не було. Ще більше львів’янка здивувалася, коли, повертаючись додому, побачила, що за понад 6 годин автомобіль патрульних так і не рушив з місця. Зате цього разу неподалік авто були правоохоронці. Хоча і в не зовсім, за словами жінки, робочому стані. Більше у сюжеті.