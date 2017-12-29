ГПУ: Голоси Міхайла Саакашвілі та Сергія Курченка на плівках – справжні. ВІДЕО

ГПУ: Голоси Міхайла Саакашвілі та Сергія Курченка на плівках – справжні. ВІДЕО

19:45 29.12.2017

Голоси Міхайла Саакашвілі та бізнесмена-втікача Сергія Курченка на плівках - справжні. Про це свідчить попередня фоноскопічна експертиза. Мова про аудіо та відео матеріали, які потрапили до рук правоохоронців. Перевіряли плівки фахівці науково-дослідного інститута. 

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