ГПУ: Голоси Міхайла Саакашвілі та Сергія Курченка на плівках – справжні. ВІДЕО

Голоси Міхайла Саакашвілі та бізнесмена-втікача Сергія Курченка на плівках - справжні. Про це свідчить попередня фоноскопічна експертиза. Мова про аудіо та відео матеріали, які потрапили до рук правоохоронців. Перевіряли плівки фахівці науково-дослідного інститута.