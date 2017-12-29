У Києві на одному місці протягом двох годин сталося одразу три аварії. ВІДЕО

Всі водії скаржаться – налетіли на відбійник, бо просто не бачили його, а тепер на чотири автівки чекає дороговартісний ремонт. Більше у сюжеті.

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