В Івано-Франківську невідомі у масках Діда Мороза розтрощили наливайку. ВІДЕО

В Івано-Франківську невідомі у масках Діда Мороза розтрощили наливайку. ВІДЕО

20:45 29.12.2017

Івано-Франківськ. Більше десяти активістів у масках діда-мороза увірвалися до наливайки на вулиці Хоткевича. Чоловіки трощили все на своєму шляху. Свідки розповіли, що погром тривав максимум пів хвилини. Після цього хулігани дворами втекли. Їх затримати поліцейським не вдалося.

І не лише це… Також в «Огляді надзвичайних подій»:

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