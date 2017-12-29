Психологи розповіли, чому люди частіше стали вирішувати конфлікти без поліції. ВІДЕО
Психологи розповіли, чому люди частіше стали вирішувати конфлікти без поліції. ВІДЕО
Він просто зробив зауваження, а отримав за це на горіхи. Так сказати поплатився за бажання справедливості. Історія починається з посту у фейсбук. За словами потерпілого, невідомі на Мерседесі їхали по тротуару і сигналили пішоходам. Хлопець з іменем Ярослав попросив чоловіків бути акуратніше… І ось, що трапилося далі.
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