Більше 120 терактів здійснюється в Україні щомісяця – дослідження. ВІДЕО
Більше 120 терактів здійснюється в Україні щомісяця – дослідження. ВІДЕО
За рейтингом Global Terrorism Index, Україна в 2017-му з 11 позиції переступила на 17 – це означає, що кількість терактів порівняно з минулим роком зменшилась. Але ми все залишаємося в двадцятці країн, що схильні до побідних загроз.
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