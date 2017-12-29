Перестрілка у Княжичах: Суд поновив на посаді ще одного поліцейського. ВІДЕО

Перестрілка правоохоронців у Княжичах. На своє робоче місце повернувся ще один підозрюваний поліцейський. Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді начальника карного розшуку поліції у Києві Леоніда Куряту. Сам Леонід Курята своє звільнення вважав несправедливим.