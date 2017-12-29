Поліція применшує реальну кількість злочинів в Україні – експерти. ВІДЕО
Поліція применшує реальну кількість злочинів в Україні – експерти. ВІДЕО
Експерти з питань безпеки та криміналісти ризикнули зіпсувати правоохоронцям передсвятковий настрій. Кажуть, вихваляння полісменів щодо кількості і розкриття злочинів – не більше, ніж пшик.
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