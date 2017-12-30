У Запоріжжі чоловік вчинив дві ДТП, бо… поспішав до церкви. ВІДЕО

У Запоріжжі патрульні поліцейські заледве змогли зупинити екстремала-водія. Гнатися правоохоронцям довелося за ним через пів міста. Потім розпочався взагалі екшен – кермувальник на своєму КІА на всій швидкості врізався в машину поліцейських, які намагалися заблокувати рух порушнику. Більше – у огляді.

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