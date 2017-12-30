Відбійник наскрізь проштрикнув легковик. Жахлива аварія сталася у Києві. ВІДЕО
Відбійник наскрізь проштрикнув легковик. Жахлива аварія сталася у Києві. ВІДЕО
На Броварському шосе у Києві водій «MG» видетів у відбійник, який наскрізь прошив автівку. Кермувальник легковика запевняє, що його підрізала фура, а потів втекла з місця аварії.
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