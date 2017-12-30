У Черкасах сигарета ледь не спалила квартиру. ВІДЕО

Начебто, чоловік залишив недопалок і від нього почалася масштабна пожежа. Все трапилося ввечері. Зайнялася квартира в триповерховому будинку. Люди спочатку відчули запах диму, а потім побачили – він валить із балкону квартири на другому поверсі.