У Черкасах сигарета ледь не спалила квартиру. ВІДЕО
У Черкасах сигарета ледь не спалила квартиру. ВІДЕО
Начебто, чоловік залишив недопалок і від нього почалася масштабна пожежа. Все трапилося ввечері. Зайнялася квартира в триповерховому будинку. Люди спочатку відчули запах диму, а потім побачили – він валить із балкону квартири на другому поверсі.
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