У поліції розповіли як поводитися із піротехнікою. ВІДЕО
У поліції розповіли як поводитися із піротехнікою. ВІДЕО
Закликають також не купляти не ліцензовану продукцію невідомо ким виготовлену.
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