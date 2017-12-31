Злидні та смерті дітей: в Україні катастрофічно не вистачає соцпрацівників. ВІДЕО

У Дніпрі від матері забрали п’ятьох дітей. Прямо до лікарні. Найменшій дитині нема ще й року. А все через те, що матір належним чином не доглядала за малечею. Брудні, голодні та в повній антисанітарії…такими знайшли їх у будинку поліцеські. І подібних ситуацій не мало. Наслідки батьківської байдужості теж бувають різні. Так от на Черкащині в селі Драбівці Золотоніського району четверо діток згоріло. У поліції кажуть: причина таких випадків, коли батьки полишають своїх дітей на призволяще і навіть не задумуються про наслідки, - недопрацювання соціальних служб.