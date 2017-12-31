СБУ оприлюднила свідчення знущань над українськими заручниками. ВІДЕО

Силовики зібрали ще більше трьохсот фактів насилля та знущань над нашими заручниками в катівнях ОРДЛО. Співробітники СБУ опитали військових і цивільних, які пережили полон бойовиків. Жахливі історії катувань сепаратистами розповіли бійці, які пройшли через пекло Іловайського котла і тоді потрапили у полон.