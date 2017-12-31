Автопогоня: у Львові поліцейські затримали п’яного водія. ВІДЕО
Автопогоня: у Львові поліцейські затримали п’яного водія. ВІДЕО
У Львові поліцейські затримали водія-втікача. А сталось все ось як. Пізно ввечері на трасі Київ-Чоп патрульні помітили Фольксваген, який обігнав авто на перехресті. Поліцейські вирішили зупинити його. Але водій почав тікати.
|
31.12.2017 | 21:30
|
31.12.2017 | 21:00
|
31.12.2017 | 20:30
|
31.12.2017 | 19:30
|
31.12.2017 | 16:00
|
31.12.2017 | 10:00
|
30.12.2017 | 23:00
|
30.12.2017 | 22:30
|
30.12.2017 | 21:30
|
30.12.2017 | 21:00
|
30.12.2017 | 20:30
|
30.12.2017 | 12:00
|
30.12.2017 | 11:00
|
30.12.2017 | 10:00
|
29.12.2017 | 23:15
|
29.12.2017 | 23:00
-
- 1 з 924
- ››