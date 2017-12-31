Автопогоня: у Львові поліцейські затримали п’яного водія. ВІДЕО

Автопогоня: у Львові поліцейські затримали п’яного водія. ВІДЕО

20:30 31.12.2017

У Львові поліцейські затримали водія-втікача. А сталось все ось як. Пізно ввечері на трасі Київ-Чоп патрульні помітили Фольксваген, який обігнав авто на перехресті. Поліцейські вирішили зупинити його. Але водій почав тікати.

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