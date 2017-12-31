У Вінниці два товариші на Мерсі хотіли втекти від поліції. ВІДЕО
У Вінниці два товариші на Мерсі хотіли втекти від поліції. ВІДЕО
У Вінниці правоохоронці затримали чоловіків, за якими ганялися годинами. А почалося все з дзвінка небайдужих. Люди сказали, що на вулиці Антоновича бачили п’яного водія на Мерседесі. Правоохоронці приїхали на місце. Та коли їх уздрів водій Мерса, почав тікати.
|
31.12.2017 | 22:30
|
31.12.2017 | 21:30
|
31.12.2017 | 21:00
|
31.12.2017 | 20:30
|
31.12.2017 | 19:30
|
31.12.2017 | 16:00
|
31.12.2017 | 10:00
|
30.12.2017 | 23:00
|
30.12.2017 | 22:30
|
30.12.2017 | 21:30
|
30.12.2017 | 21:00
|
30.12.2017 | 20:30
|
30.12.2017 | 12:00
|
30.12.2017 | 11:00
|
30.12.2017 | 10:00
|
29.12.2017 | 23:15
-
- 1 з 924
- ››