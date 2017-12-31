У Вінниці два товариші на Мерсі хотіли втекти від поліції. ВІДЕО

У Вінниці правоохоронці затримали чоловіків, за якими ганялися годинами. А почалося все з дзвінка небайдужих. Люди сказали, що на вулиці Антоновича бачили п’яного водія на Мерседесі. Правоохоронці приїхали на місце. Та коли їх уздрів водій Мерса, почав тікати.