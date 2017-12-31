На Житомирщині у СІЗО зґвалтували хлопця. ВІДЕО

На Житомирщині у СІЗО зґвалтували хлопця, а винних навряд чи справедливо покарають. Крім того, у черговому випуску «Проти катувань» ви дізнаєтесь про порушення прав людей у виправній колонії на Харківщині та як знущаються над хворими у псевдо реабілітаційних центрах.